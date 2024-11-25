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خاص الجديد
مراسل الجديد: تفجير عدد من المنازل في بلدة الخيام وتجدد الإشتباكات في الأطراف الشمالية للبلدة
2024-11-25 | 08:54
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مراسل الجديد: تفجير عدد من المنازل في بلدة الخيام وتجدد الإشتباكات في الأطراف الشمالية للبلدة
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أوساط عين التينة لـ "الجديد": سيتمّ تفكيك كافّة العقد في ملف مفاوضات وقف إطلاق النار و"بكرا بيدوب التلج وبيبيّن المرج"
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