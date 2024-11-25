الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
10
o
البقاع
4
o
الجنوب
11
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
6
o
كسروان
10
o
متن
10
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
09:52
جرحى تفجيرات البيجرز.. "على الجبهة" (بالفيديو)
04:55
بالفيديو- الزائر الأبيض يكسو القموعة -عكار
03:53
بالفيديو- مواطنون يوثقون اللحظات الاولى للغارة على حارة حريك في الضاحية الجنوبية
02:36
بالفيديو- بعد موجة الغارات على الضاحية الجنوبية أمس ... عدسة "الجديد" ترصد الدمار في الطيونة
2024-11-24
بالفيديو - الغارة "التحذيرية" قبل قصف الضاحية.. ماذا نعرف عن roof knock؟
خاص الجديد
معلومات الجديد: لبنان تبلّغ رسمياً اتفاق وقف اطلاق النار لكنه يحتفظ بالصمت حرصاً على انجاح الاتفاق
2024-11-25 | 13:28
A-
A+
معلومات الجديد: لبنان تبلّغ رسمياً اتفاق وقف اطلاق النار لكنه يحتفظ بالصمت حرصاً على انجاح الاتفاق
مقالات ذات صلة
معلومات الجديد : الامانة العامة لمجلس الوزراء بدأت التواصل مع الوزراء لتأمين نصاب جلسة خاصة توافق رسمياً على اتفاق وقف اطلاق النار وبنصاب الثلثين
معلومات الجديد: برّي تواصل مع ميقاتي وتمنى عليه اعلان الاتفاق من السراي بإسم لبنان لكون حكومته تمثل حاليا صلاحيات رئاسة الجمهورية
مصادر اميركية لـ الجديد : اعتراض لبنان على مشاركة ألمانيا وبريطانيا في آلية مراقبة تنفيذ القرار 1701 واعتراض اسرائيل على مشاركة فرنسا لن يسقط اتفاق وقف اطلاق النار
معلومات الجديد: لبنان تبلّغ رسمياً اتفاق وقف اطلاق النار لكنه يحتفظ بالصمت حرصاً على انجاح الاتفاق
خاص الجديد
محليات
الجديد:
لبنان
تبلّغ
رسمياً
اتفاق
اطلاق
النار
يحتفظ
بالصمت
حرصاً
انجاح
الاتفاق
العودة الى الأعلى
أوساط عين التينة لـ "الجديد": سيتمّ تفكيك كافّة العقد في ملف مفاوضات وقف إطلاق النار و"بكرا بيدوب التلج وبيبيّن المرج"
هوكستين لـ #الجديد: الكلام عن عرقلة الاتفاق وتحذيري نتنياهو بالانسحاب من المفاوضات "غير دقيق" ولا جدول بعد لأي زيارة لي إلى باريس
اقرأ ايضا في خاص الجديد
16:08
النائب نديم الجميل لـ الجديد: أنا مع وقف إطلاق النار لحماية الناس لكن إذا انتقلت المشكلة من الحدود إلى الداخل فسيكون لها تأثير كبير
16:08
النائب نديم الجميل لـ الجديد: أنا مع وقف إطلاق النار لحماية الناس لكن إذا انتقلت المشكلة من الحدود إلى الداخل فسيكون لها تأثير كبير
15:44
النائب نديم الجميّل لـ الجديد: اتفاق وقف النار يعيد الوصاية الدولية على لبنان ولا يتضمن حلاً نهائيًا لسلاح حزب الله وأخشى من تحوله نحو الداخل
15:44
النائب نديم الجميّل لـ الجديد: اتفاق وقف النار يعيد الوصاية الدولية على لبنان ولا يتضمن حلاً نهائيًا لسلاح حزب الله وأخشى من تحوله نحو الداخل
14:57
مصادر الجديد نقلاً عن زوار برّي: خلال الـ60 يوماً سيتم انتخاب رئيس للجمهورية
14:57
مصادر الجديد نقلاً عن زوار برّي: خلال الـ60 يوماً سيتم انتخاب رئيس للجمهورية
يحدث الآن
عربي و دولي
17:17
بالفيديو: صواريخ تسقط في نهاريا وإصابات
عربي و دولي
16:44
تفاصيل بنود اتفاق "إنهاء الحرب" كما نشرته يديعوت أحرونوت
محليات
16:30
مراسل الجديد: اطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
16:44
تفاصيل بنود اتفاق "إنهاء الحرب" كما نشرته يديعوت أحرونوت
17:17
بالفيديو: صواريخ تسقط في نهاريا وإصابات
2024-10-04
اليسا تدافع عن زملائها الفنانين بسبب الحرب على لبنان: لازم نشتغل
2024-11-21
بالصور - مجدداً.. تهديد لسكان الضاحية بالإخلاء!
2024-11-17
رئيس وحدة الخدمة والعمليات في الدفاع المدني وليد حشاش لـ الجديد: سيطرنا على الحرائق المشتعلة في المنطقة المستهدفة بمار الياس وبدأنا بعملية الإخماد
2024-11-17
المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا بطائرات مسيرة هدفاً حيوياً في إيلات المحتلة
بالفيديو
بالفيديو
17:17
بالفيديو: صواريخ تسقط في نهاريا وإصابات
13:29
مقدمة النشرة المسائية 25-11-2024
10:05
تغطية مباشرة للعـدوان على لبنان
07:29
غارة اسرائيلية على الضاحية الجنوبية في هذه الأثناء
07:27
سلسلة غارات على مدينة صور ... مراسل الجديد يتابع آخر المستجدات مباشرة:
06:54
بو صعب: اقتربنا من ساعة حسم وقف إطلاق النار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
09:52
جرحى تفجيرات البيجرز.. "على الجبهة" (بالفيديو)
محليات
09:52
جرحى تفجيرات البيجرز.. "على الجبهة" (بالفيديو)
عربي و دولي
11:31
المتحدث العام باسم الجيش الاسرائيلي ينشر فيديو له من جنوب لبنان!
عربي و دولي
11:31
المتحدث العام باسم الجيش الاسرائيلي ينشر فيديو له من جنوب لبنان!
عربي و دولي
13:43
إتفاق وقف النار DONE.. ماذا عن التوقيت؟
عربي و دولي
13:43
إتفاق وقف النار DONE.. ماذا عن التوقيت؟
محليات
10:37
الدفاع المدني يعلق على خبر إخلائه محلة رأس النبع
محليات
10:37
الدفاع المدني يعلق على خبر إخلائه محلة رأس النبع
عربي و دولي
10:56
في حال انهيار الاتفاق او خرقه.. تقرير يكشف استعدادات إسرائيل
عربي و دولي
10:56
في حال انهيار الاتفاق او خرقه.. تقرير يكشف استعدادات إسرائيل
عربي و دولي
16:44
تفاصيل بنود اتفاق "إنهاء الحرب" كما نشرته يديعوت أحرونوت
عربي و دولي
16:44
تفاصيل بنود اتفاق "إنهاء الحرب" كما نشرته يديعوت أحرونوت
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024