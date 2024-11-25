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النائب نديم الجميل لـ الجديد: أنا مع وقف إطلاق النار لحماية الناس لكن إذا انتقلت المشكلة من الحدود إلى الداخل فسيكون لها تأثير كبير
2024-11-25 | 16:08
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النائب نديم الجميل لـ الجديد: أنا مع وقف إطلاق النار لحماية الناس لكن إذا انتقلت المشكلة من الحدود إلى الداخل فسيكون لها تأثير كبير
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