معلومات الجديد: بعد رفض لبنان اشراك بريطانيا والمانيا باللجنة الدولية لمراقبة اتفاق وقف اطلاق النار يبدو ان اللجنة ستكون مؤلفة فقط من اميركا وفرنسا

عاجل
غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
ماكرون: اتفاق وقف النار في لبنان يجب أن "يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره" في غزة
ماكرون: اتفاق وقف النار في لبنان يجب أن "يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره" في غزة
أ ف ب: ماكرون يدعو بعد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان "لانتخاب رئيس دون تأخير"
أ ف ب: ماكرون يدعو بعد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان "لانتخاب رئيس دون تأخير"
وزارة الصحة: غارة العدو على الهرمل أدت إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح
وزارة الصحة: غارة العدو على الهرمل أدت إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح
عبدالله لـ الجديد: المهم اليوم أننا أنجزنا اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ مع زيارة ميقاتي لمجلس الأمن والضربة الأخيرة على بيروت أساسها خلق الفتنة ولكن اللبنانيين أوعى من ذلك
عبدالله لـ الجديد: المهم اليوم أننا أنجزنا اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ مع زيارة ميقاتي لمجلس الأمن والضربة الأخيرة على بيروت أساسها خلق الفتنة ولكن اللبنانيين أوعى من ذلك
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
12
o
البقاع
2
o
الجنوب
12
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
6
o
كسروان
13
o
متن
13
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
15:12
شاركونا رأيكم حول إتفاق وقف إطلاق النار
08:32
فيديو - إتفاق وقف النار.. مراسل الجديد ينقل آخر المعطيات
08:25
فيديو - الجيش الإسرائيلي ينفذ أعنف موجة قصف على الضاحية الجنوبية
08:03
فيديو - الجديد في مكان الغارة على منطقة النويري في بيروت
06:01
فيديو - الجيش الإسرائيلي: وصلنا الى نهر الليطاني
خاص الجديد
معلومات الجديد: بعد رفض لبنان اشراك بريطانيا والمانيا باللجنة الدولية لمراقبة اتفاق وقف اطلاق النار يبدو ان اللجنة ستكون مؤلفة فقط من اميركا وفرنسا
2024-11-26 | 14:06
A-
A+
معلومات الجديد: بعد رفض لبنان اشراك بريطانيا والمانيا باللجنة الدولية لمراقبة اتفاق وقف اطلاق النار يبدو ان اللجنة ستكون مؤلفة فقط من اميركا وفرنسا
مقالات ذات صلة
معلومات الجديد: لبنان تبلّغ رسمياً اتفاق وقف اطلاق النار لكنه يحتفظ بالصمت حرصاً على انجاح الاتفاق
مصادر اميركية لـ الجديد : اعتراض لبنان على مشاركة ألمانيا وبريطانيا في آلية مراقبة تنفيذ القرار 1701 واعتراض اسرائيل على مشاركة فرنسا لن يسقط اتفاق وقف اطلاق النار
النائب نديم الجميّل لـ الجديد: اتفاق وقف النار يعيد الوصاية الدولية على لبنان ولا يتضمن حلاً نهائيًا لسلاح حزب الله وأخشى من تحوله نحو الداخل
معلومات الجديد: بعد رفض لبنان اشراك بريطانيا والمانيا باللجنة الدولية لمراقبة اتفاق وقف اطلاق النار يبدو ان اللجنة ستكون مؤلفة فقط من اميركا وفرنسا
خاص الجديد
الجديد:
لبنان
اشراك
بريطانيا
والمانيا
باللجنة
الدولية
لمراقبة
اتفاق
اطلاق
النار
اللجنة
ستكون
مؤلفة
اميركا
وفرنسا
العودة الى الأعلى
مصادر حكومية لـ الجديد: طُلب من جميع الوزراء "البقاء stand by" حتى يوم غد لضمان إتمام نصاب الجلسة ومواكبة مناقشة مضمون اتفاق وقف النار
النائب نديم الجميل لـ الجديد: أنا مع وقف إطلاق النار لحماية الناس لكن إذا انتقلت المشكلة من الحدود إلى الداخل فسيكون لها تأثير كبير
اقرأ ايضا في خاص الجديد
17:04
عبدالله لـ الجديد: المهم اليوم أننا أنجزنا اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ مع زيارة ميقاتي لمجلس الأمن والضربة الأخيرة على بيروت أساسها خلق الفتنة ولكن اللبنانيين أوعى من ذلك
17:04
عبدالله لـ الجديد: المهم اليوم أننا أنجزنا اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ مع زيارة ميقاتي لمجلس الأمن والضربة الأخيرة على بيروت أساسها خلق الفتنة ولكن اللبنانيين أوعى من ذلك
16:51
تصحيح - النائب بلال عبدالله لـ الجديد: بري وميقاتي قاموا بحماية السيادة اللبنانية وكل الإتفاق يدور في إطار الـ 1701 كذلك نحن على ثقة بأن الجيش اللبناني سيقوم بالدور المطلوب منه
16:51
تصحيح - النائب بلال عبدالله لـ الجديد: بري وميقاتي قاموا بحماية السيادة اللبنانية وكل الإتفاق يدور في إطار الـ 1701 كذلك نحن على ثقة بأن الجيش اللبناني سيقوم بالدور المطلوب منه
16:47
حمية لــ الجديد: العدو الاسرائيلي استهدف الجسر بين سوريا ولبنان عند معبر العريضة كما استهدف معبري العبودية والقبيعة ولا يمكن ان نبقي هذه المعابر مقفلة
16:47
حمية لــ الجديد: العدو الاسرائيلي استهدف الجسر بين سوريا ولبنان عند معبر العريضة كما استهدف معبري العبودية والقبيعة ولا يمكن ان نبقي هذه المعابر مقفلة
يحدث الآن
محليات
17:22
غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
عربي و دولي
17:18
بيان أميركي - فرنسي مشترك: سنعمل على "تطبيق كامل" لاتفاق وقف النار
محليات
17:16
النائب حسن فضل الله لـ الجديد: بيروت احتضنت النازحين والغالبية العظمى من اهلها تاريخهم وطني ومشرف وحزب الله سيخرج من هذه الحرب أكثر قوة والمقاومة باقية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
15:54
معلومات الجديد: الجيش اللبناني سيبلغ تباعاً النازحين بالمناطق الامنة ضمن خطة وضعها لمسح ميداني في الجنوب
2024-11-24
تطور جديد في قضية عمرو دياب و"الشاب المصفوع"
2024-11-25
فنانة لبنانية شهيرة تخسر ابنها ووالدتها بسبب الحرب على لبنان
2024-09-02
بالفيديو - أديل تعلن التوقف عن الغناء.. هل اعتزلت ؟
2024-08-21
مراسل الجديد يتابع الاجواء من قصر العدل حيث يمثل مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك امام النيابة العامة التمييزية في ملف الكهرباء
05:58
بالفيديو- سعد الصغير ينهار بالبكاء بعد الحكم عليه بالسجن!
بالفيديو
بالفيديو
15:38
كلمة الرئيس الاميركي جو بايدن... للمتابعة مباشرة:
13:49
مقدمة نشرة أخبار الجديد
13:35
مقدمة النشرة المسائية 26-11-2024
13:11
كلمة لنتنياهو بعد موافقة مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر على اتفاق وقف النار في لبنان... للمتابعة مباشرة:
12:52
العدو يكثف غاراته على لبنان وحزام ناري يلف العاصمة بيروت ... مراسلو الجديد يواكبون آخر المستجدات مباشرة:
07:53
مراسلة الجديد من مكان الغارة في النويري ببيروت
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
13:23
من 13 بنداً.. هذا هو نص الاتفاق بين لبنان وإسرائيل
محليات
13:23
من 13 بنداً.. هذا هو نص الاتفاق بين لبنان وإسرائيل
عربي و دولي
02:17
لماذا سارعت إسرائيل لإنهاء الحرب؟ صحيفة إسرائيلية تُجيب
عربي و دولي
02:17
لماذا سارعت إسرائيل لإنهاء الحرب؟ صحيفة إسرائيلية تُجيب
محليات
08:07
بيان جديد لمصرف لبنان.. إليكم مضمونه!
محليات
08:07
بيان جديد لمصرف لبنان.. إليكم مضمونه!
محليات
07:39
فيديو - الغارة إستهدفت منطقة النويري في بيروت ودمرت مبنى بالكامل
محليات
07:39
فيديو - الغارة إستهدفت منطقة النويري في بيروت ودمرت مبنى بالكامل
محليات
06:01
فيديو - الجيش الإسرائيلي: وصلنا الى نهر الليطاني
محليات
06:01
فيديو - الجيش الإسرائيلي: وصلنا الى نهر الليطاني
محليات
05:14
هكذا بدا المشهد من نفق المطار قبل قليل
محليات
05:14
هكذا بدا المشهد من نفق المطار قبل قليل
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024