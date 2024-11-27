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بولس لـ الجديد: قد نرى دعماً إضافياً للجيش اللبناني وإدارة الرئيس بايدن تعمل على ذلك وهذا يحتاج لقرار من الكونغرس
بولس لـ الجديد: قد نرى دعماً إضافياً للجيش اللبناني وإدارة الرئيس بايدن تعمل على ذلك وهذا يحتاج لقرار من الكونغرس
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ترقبوا مقابلة خاصة على الجديد مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية مسعد بولس الساعة 9:20 مساء مع الزميل جورج صليبي
2024-11-27 | 13:18
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ترقبوا مقابلة خاصة على الجديد مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية مسعد بولس الساعة 9:20 مساء مع الزميل جورج صليبي
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