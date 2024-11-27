كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية مسعد بولس لـ الجديد: وقف إطلاق النار إنجاز مهم وستظهر جديته مع الوقت كما أننا نأمل التوصل من خلاله إلى الخواتيم المرجوة والمطلوبة