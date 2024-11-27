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خاص الجديد
بولس لـ الجديد: أي إتفاق قد يواجه مطبات عدة وأدعو لقراة الإتفاقية بشكل دقيق تحديداً مقدمتها التي تنص على تطبيق الـ 1701 بشكل كامل ونزع أي سلاح خارج نطاق الدولة
2024-11-27 | 14:58
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بولس لـ الجديد: أي إتفاق قد يواجه مطبات عدة وأدعو لقراة الإتفاقية بشكل دقيق تحديداً مقدمتها التي تنص على تطبيق الـ 1701 بشكل كامل ونزع أي سلاح خارج نطاق الدولة
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بولس لـ الجديد: أي إتفاق قد يواجه مطبات عدة وأدعو لقراة الإتفاقية بشكل دقيق تحديداً مقدمتها التي تنص على تطبيق الـ 1701 بشكل كامل ونزع أي سلاح خارج نطاق الدولة
خاص الجديد
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