الموفد الأميركي آموس هوكستين لـ الجديد: هدفي كان إنقاذ المدنيين في لبنان وإسرائيل وسأستمر بهذا العمل والأهم أنني أردت دائماً العمل في إتجاه وقف إطلاق النار