حسين أيوب لـ وهلق شو: هناك نافذة صغيرة لانتخاب رئيس في 9 كانون الثاني ومسعد بولس أوحى بأن الملف الرئاسي مؤجل ومختلف عن ما قبل إنتخاب ترامب