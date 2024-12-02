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محمود قماطي تعليقاً على اسم قائد الجيش: "ما عنا فيتو على حدا"
2024-12-02 | 15:12
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محمود قماطي تعليقاً على اسم قائد الجيش: "ما عنا فيتو على حدا"
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قماطي
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