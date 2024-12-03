مصادر مشاركة في لقاء معراب للجديد: قوى المعارضة "حست بالسخن" وتخطت السجالات وتحاول الحفاظ على ما حققته الحرب من إضعاف لحزب الله من أجل تغيير المعادلات السياسية الداخلية