زوار بري للجديد: عندما تبدأ اللجنة اجتماعاتها سيصبح خرق وقف اطلاق النار صعباً وتحت المراقبة

هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين كبار: عندما تبدأ لجنة المراقبة الدولية عملها فإن إسرائيل ستبلغ عن الانتهاكات لكنها ستحتفظ بالحق في التحرك ضد عناصر الحزب جنوب الليطاني "دون تنسيق"