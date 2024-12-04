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خاص الجديد

النائب حسين الحاج حسن لـ الجديد: جميع مؤسسات حزب الله مرخصة وهي ضمن القانون لا سيما القرض الحسن ونحن نحرص دائماً على تطبيق القوانين

2024-12-04 | 08:19
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النائب حسين الحاج حسن لـ الجديد: جميع مؤسسات حزب الله مرخصة وهي ضمن القانون لا سيما القرض الحسن ونحن نحرص دائماً على تطبيق القوانين
النائب حسين الحاج حسن لـ الجديد: جميع مؤسسات حزب الله مرخصة وهي ضمن القانون لا سيما القرض الحسن ونحن نحرص دائماً على تطبيق القوانين
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النائب حسين الحاج حسن لـ الجديد: جميع مؤسسات حزب الله مرخصة وهي ضمن القانون لا سيما القرض الحسن ونحن نحرص دائماً على تطبيق القوانين

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الحاج حسن لـ الجديد: نثق بالرئيسين بري وميقاتي كذلك نثق بالجيش وقائده وهم سيقومون باللازم لمنع الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بما يحفظ السيادة اللبنانية ويمنع الأعمال العدائية
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