مراسلة الجديد: جلسة لمجلس الوزراء في ثكنة بنوا بركات في صور صباح يوم السبت المقبل

مصادر الوطني الحر لـ الجديد: لن نقبل بقائد الجيش رئيساً لأن "مش بس بدّو تعديل دستوري" بل هو لا تنطبق عليه المواصفات للمرحلة المقبلة

مصادر الوطني الحر لـ الجديد: لن نقبل بقائد الجيش رئيساً لأن "مش بس بدّو تعديل دستوري" بل هو لا تنطبق عليه المواصفات للمرحلة المقبلة

مصادر الوطني الحر لـ الجديد: لن نقبل بقائد الجيش رئيساً لأن "مش بس بدّو تعديل دستوري" بل هو لا تنطبق عليه المواصفات للمرحلة المقبلة

أوساط المعارضة النيابية لـ الجديد: قائد الجيش العماد جوزيف عون مقبولٌ لدينا لكنَّ الظرفَ هو الذي يوصِلُه الى بعبدا وليس رضانا او عدمَ رضانا عليه