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أوساط أميركية لـ الجديد: كلام مستشار ترامب مسعد بولس حول عدم الإستعجال رسالة إلى عين التينة والبرلمان اللبناني
2024-12-04 | 13:17
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أوساط أميركية لـ الجديد: كلام مستشار ترامب مسعد بولس حول عدم الإستعجال رسالة إلى عين التينة والبرلمان اللبناني
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