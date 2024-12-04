أوساط أميركية لـ الجديد: كلام مستشار ترامب مسعد بولس حول عدم الإستعجال رسالة إلى عين التينة والبرلمان اللبناني

ترامب بعد تعيينه مسعد بولس مستشارا للشؤون العالم العربي والشرق الاوسط: كان دائمًا داعمًا للقيم الجمهورية وكان له دور كبير في بناء تحالفات جديدة مع المجتمع العربي الأميركي