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المرصد السوري: إرتفاع حصيلة القتلى من المدنيين والعسكريين بسبب الصراع إلى 826
المرصد السوري: إرتفاع حصيلة القتلى من المدنيين والعسكريين بسبب الصراع إلى 826
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2024-12-05 | 08:10
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النائب سجيع عطية لـ #هنا_بيروت: المشاورات بين نواب الكتل بدأت حول الأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية
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خاص الجديد
محليات
#هنا_بيروت:
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