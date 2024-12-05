"سوريا بين فَكَّي الأسد والجولاني".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

سوريا بين فَكَّي الأسد والجولاني القادم الى المدن متنكِّراً بحُلَّته المدنية المنقَّحة عن زمن الارهاب وفي مشهدٍ انقلبَ رأساً على حلب.. تلعبُ الدولُ في المسرح السوري فتنضمُّ حماة الى قافلة المحافظات المسلوبة من النظام وتتهدد حِمص وترتفعُ مسيّراتٌ فوق دمشق.. وحلَّتِ الدوحة محلَّ آستانا، في عملية تسليمٍ وتسلمٍ لم تَسْلَمْ منها سوريا، وثلاثيةُ روسيا وتركيا وإيران، والتي عادتِ اليومَ للتفاوضِ بالنار في العاصمة القطرية بلقاءٍ مرتقبٍ غداً على مستوى وزراءِ الخارجية.. حلولُ الأمسِ انتهت مدةُ صلاحيتِها ولم تعُدْ تتلاءمُ معَ سيناريو الأرضِ المفاجئ فكانت كلمةُ السر على مقياس زمن "ردع العدوان"، حيث اجتاح "تسونامي" هيئةِ تحرير الشام وتوابعِها، برَّ المدنِ السورية الاستراتيجية