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العلي لـ "الجديد": شقيقي لا يزال موجوداً داخل حماة ولم نستطع التواصل معه ولكنهم أبلغونا أنه بأمان
2024-12-05 | 16:56
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العلي لـ "الجديد": شقيقي لا يزال موجوداً داخل حماة ولم نستطع التواصل معه ولكنهم أبلغونا أنه بأمان
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