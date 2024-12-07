مراسل الجديد: شهداء وجرحى جراء الغارة التي استهدفت أحد المنازل في بلدة بيت ليف

وسائل اعلام سورية معارضة: مئات المقاتلين من حزب الله انسحبوا من القصير والقرى المجاورة باتجاه ‎لبنان

وسائل اعلام سورية معارضة: مئات المقاتلين من حزب الله انسحبوا من القصير والقرى المجاورة باتجاه ‎لبنان

وسائل اعلام سورية معارضة: مئات المقاتلين من حزب الله انسحبوا من القصير والقرى المجاورة باتجاه ‎لبنان

رويترز: عناصر حزب الله انسحبوا من حمص بعد قرار مشترك مع الجيش "بعدم إمكانية الصمود"