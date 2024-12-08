"في ليلة لم يطلع لها نهار طار بشار".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

تأخر عن الرحيل اربعةَ عشر ربيعا , اعطته الدول الحليفة والبعيدة فرصا تشاركية مع المعارضة، ابتدعوا له حلولا في استانة وفاوضوه في جنيف وبروكسل، لكن بشار الاسد اختار انتخاب نفسه كل مرة رئيسا لا ينازعه احد.. تغيّب الاسد عن الحكم للمرة الاولى بداعي الفرار .. وسقط حكم ٌعمّرَ في السلطة ثلاثا ً وخمسين سنة بقبضة سياسية حديدية وفي ليلة لم يطلع لها نهار ..طار بشار وحتى الساعة لم تُعرف وجهةُ الرئيس الهارب وما اذا كانت روسيا هي المنقذ ام انها المصيدة، فكما غاب الرئيس .. غُيبت ايضا طائرتُه عن رادار المراقبة واختفى مدرج الهبوط