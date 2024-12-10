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وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش لبلومبرغ: تنصيب ترامب يوفر لإسرائيل فرصة لتحقيق عدة أهداف استراتيجية
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أ ف ب: إسرائيل تحذر زعماء سوريا الجدد من اتباع "نهج الأسد" حيالها
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خاص الجديد
بث مباشر من سوريا والحدود اللبنانية لأبرز التطورات
2024-12-10 | 04:00
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بث مباشر من سوريا والحدود اللبنانية لأبرز التطورات
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بث مباشر من سوريا والحدود اللبنانية لأبرز التطورات
خاص الجديد
عربي و دولي
سوريا
دمشق
الحدود اللبنانية السورية
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النائب حيدر ناصر لـ "هنا بيروت": المشهد ضبابي وإسرائيل على بعد كيلومترات من دمشق لذا من الصعب التكهن بمستقبل سوريا أما بالنسبة للطائفة العلوية هناك تطمينات بعدم المساس بالأقليات
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