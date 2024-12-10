النائب حيدر ناصر لـ "هنا بيروت": المشهد ضبابي وإسرائيل على بعد كيلومترات من دمشق لذا من الصعب التكهن بمستقبل سوريا أما بالنسبة للطائفة العلوية هناك تطمينات بعدم المساس بالأقليات