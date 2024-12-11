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خاص الجديد
النائب فادي كرم لـ الجديد: الفوضى في سوريا تشكل خطراً حقيقياً على حزب الله واللبنانيين ولكن الجيش قادر على ضبط الحدود ولدينا ثقة تامة فيه
2024-12-11 | 07:04
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النائب فادي كرم لـ الجديد: الفوضى في سوريا تشكل خطراً حقيقياً على حزب الله واللبنانيين ولكن الجيش قادر على ضبط الحدود ولدينا ثقة تامة فيه
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خاص الجديد
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