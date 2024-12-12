النائب ابراهيم منيمنة لـ الجديد: لا يمكننا الإستمرار بالنظام السياسي الحالي في لبنان و لكن أعتقد أن هناك فرصة لمرحلة انتقالية في البلد ونحن نبحث عن رئيس جمهورية جامع يملك أجندة إصلاحية واضحة