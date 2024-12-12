مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية لـ الجديد: 52 الف نازح بينهم لبنانيون عبروا من سوريا الى لبنان منذ الأحد

شددت قوى المعارضة في لبنان التزامها بمواصفات الرئيس المقبل بعد سقوط نظام الأسد والحرب، حيث أكدت مصادر نيابية لقناة "الجديد" أن سمير جعجع يرى أن المعارضة دخلت مرحلة الانتصار، مطالبًا برئيس حاسم يتبنى تطبيق اتفاق الطائف والنقاط الـ13.
يفتتح مهرجان "Christmas by the Lake" موسم الأعياد للسنة الـ16 على التوالي على ضفاف بحيرة بنشعي، رغم الظروف القاسية التي يمر بها لبنان.ونقلت مراسلة الجديد جاسينت عنتر، الأجواء من بنشعي | لمتابعة الفيديو:
قال النائب ابراهيم منيمنة "لا يمكننا الإستمرار بالنظام السياسي الحالي في لبنان و لكن أعتقد أن هناك فرصة اليوم لمرحلة انتقالية في البلد".