بالفيديو - بنشعي تحت الأضواء.. ما السبب؟

أضواء بنشعي تشع من على البحيّرة في إفتتاح موسم الأعياد
▶️ الأجواء في نقل مباشر مع: @Jacintheantar pic.twitter.com/A6VGByHP2F
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 12, 2024
أضواء بنشعي تشع من على البحيّرة في إفتتاح موسم الأعياد
▶️ الأجواء في نقل مباشر مع: @Jacintheantar pic.twitter.com/A6VGByHP2F
شددت قوى المعارضة في لبنان التزامها بمواصفات الرئيس المقبل بعد سقوط نظام الأسد والحرب، حيث أكدت مصادر نيابية لقناة "الجديد" أن سمير جعجع يرى أن المعارضة دخلت مرحلة الانتصار، مطالبًا برئيس حاسم يتبنى تطبيق اتفاق الطائف والنقاط الـ13.
قال النائب ابراهيم منيمنة "لا يمكننا الإستمرار بالنظام السياسي الحالي في لبنان و لكن أعتقد أن هناك فرصة اليوم لمرحلة انتقالية في البلد".