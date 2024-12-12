بالفيديو - بنشعي تحت الأضواء.. ما السبب؟

شددت قوى المعارضة في لبنان التزامها بمواصفات الرئيس المقبل بعد سقوط نظام الأسد والحرب، حيث أكدت مصادر نيابية لقناة "الجديد" أن سمير جعجع يرى أن المعارضة دخلت مرحلة الانتصار، مطالبًا برئيس حاسم يتبنى تطبيق اتفاق الطائف والنقاط الـ13.



