قاسم قصير: نحن أمام مرحلة خطيرة

أضاف قصير في مداخلة عبر قناة "الجديد": "نحن أمام جوجلة اسماء وبري يتواصل مع الجميع ومنفتح على كل الخيارات لأنه يريد رئيساً توافقياً"

أما عن الأحداث الأخيرة في سوريا، لفت قصير إلى أنه "علينا أن نكون حذرين حيال ما يحصل هناك وألا نستعجل بالحكم لأن الصورة غير واضحة وقد ينعكس الأمر على لبنان فنحن أمام مرحلة خطيرة"