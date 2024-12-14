قاسم قصير: نحن أمام مرحلة خطيرة
قال الكاتب السياسي قاسم قصير إن "لقائد الجيش دور مهم اليوم لا سيما في نشر الجيش بالجنوب ومراقبة التطورات" مستبعداً إسمه للرئاسة، وأضاف "ليس ترامب من يقرر إسم الرئيس"
أضاف قصير في مداخلة عبر قناة "الجديد": "نحن أمام جوجلة اسماء وبري يتواصل مع الجميع ومنفتح على كل الخيارات لأنه يريد رئيساً توافقياً"
أما عن الأحداث الأخيرة في سوريا، لفت قصير إلى أنه "علينا أن نكون حذرين حيال ما يحصل هناك وألا نستعجل بالحكم لأن الصورة غير واضحة وقد ينعكس الأمر على لبنان فنحن أمام مرحلة خطيرة"