مصادر حزب الله: القضية بكل تفاصيلها موجودة بين يدي القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية التي عملت وتعمل على متابعتها

معلومات الجديد: السفير السعودي وليد بخاري غادر بيروت الجمعة إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات خاصة بالملف اللبناني الذي سيحسم في الايام المقبلة

معلومات الجديد: السفير السعودي وليد بخاري غادر بيروت الجمعة إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات خاصة بالملف اللبناني الذي سيحسم في الايام المقبلة