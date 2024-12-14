معلومات الجديد: لقاء سعودي - أميركي سيعقد في الرياض قريبا بين ولي العهد وبلينكن

معلومات الجديد: توافق بين ماكرون وولي العهد السعودي على لائحة يتصدرها قائد الجيش أولاً وإذا لم يحظ بتوافقٍ فهناك 4 أسماء مقترحة في اللائحة وهي زياد بارود وناصيف حتي وسمير عساف ونعمت افرام