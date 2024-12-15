هذا هو المرشّح المتقدّم والأقوى

قبيل جلسة 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، أعدت مراسلة قناة الجديد، جاسينت عنتر، تقرير حول آخر المعطيات الرئاسية.



فمن هو المرشّح المتقدم والأقوى؟