جان عزيز لـ وهلق شو: لا إجماع على مرشح يؤمن الـ 86 صوتاً وبدأ الحديث عن تهريبة الرئيس بـ 65 صوتاً حيث حاول باسيل إقناع بري بهذه الطبخة

الكاتب السياسي جان عزيز لـ وهلق شو: المطلوب اليوم انتخاب رئيس قادر على إنقاذ البلد في هذه المرحلة وإعادة بناء الدولة والرئيس بري يحاول في هذا السياق ولكن هناك عدم جهوزية داخلية