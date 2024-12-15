رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب لـ وهلق شو: ليس هناك منتصر إلا نتنياهو "ما حدن يعملنا ياها بتبع غيرو" وأنا أقتل وأتعامل مع الشيطان لأحمي عشيرتي