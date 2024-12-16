حواط: الحل يبدأ بانتخاب رئيس وحكومة "تحت سقف الدستور"

أضاف حواط في مداخلة له عبر برنامج هنا بيروت أن "الحكومة السورية عليها أن تتعاون لإنجاز الملفات العالقة".

كما أشار إلى أن "نواب لبنان عليهم إلغاء فكرة أن "نظام الأسد لم يحتل البلد" ومسؤوليتنا الذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية".

واعتبر حواط أن "مواصفات جعجع تبني دولة حقيقية وفي حال انتُخب رئيساً للجمهورية سيكون رئيساً لكل اللبنانيين وليس للقوات اللبنانية فقط".

كذلك، لفت حواط إلى أن "نيتنا ليست تعطيل انتخاب رئيس فالتفاهم والتواصل قائم مع كل الكتل".

وأكد أن "بري همه انتخاب رئيس يجمع كل اللبنانيين وإعادة لبنان على الخط الصحيح".