الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
12
o
البقاع
7
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
08:41
بالفيديو - أحمد الشرع "الجولاني" يزور مدرسته
07:52
بالفيديو - مراسل الجديد يطلعنا على تفاصيل اجتماع "لجنة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار" المنعقد في الناقورة
03:14
بالفيديو- تفاصيل تشييع السيد نصر الله
2024-12-17
نجل نصرالله يظهر بالعمامة.. ما القصة؟
2024-12-17
بالصورة- كوكايين، باز، كبتاغون.. توقيف "مواطن" بحوزته تشكيلة مخدرات
خاص الجديد
مصادر باسيل لـ "الجديد": "مش جنبلاط يلّي بيرشّح عن المسيحيين! .. هيدا هنري حلو تاني…"
2024-12-18 | 12:33
A-
A+
مصادر باسيل لـ "الجديد": "مش جنبلاط يلّي بيرشّح عن المسيحيين! .. هيدا هنري حلو تاني…"
مقالات ذات صلة
مصادر دبلوماسية لـ #الجديد: الإسم الذي جرى تناقله على أنه تقاطع بين بري وباسيل وهو العميد جورج خوري لا يحظى بدعم دولي
مصادر الجديد: الرئاسة قد تكون قريبة إلى حد ما ولكن رئيس تيار المرده لن ينسحب إلا لصالح قائد الجيش لأنه يرفض الأسماء الاخرى على اعتبار أن باسيل وجعجع سيتسلقان العهد من خلالها
مصادر في القوات اللبنانية لـ الجديد: ننفي جملة وتفصيلاً ما يتم تداوله حول سؤال جعجع لباسيل عما اذا كان يؤيد ترشيحه لرئاسة الجمهورية
مصادر باسيل لـ "الجديد": "مش جنبلاط يلّي بيرشّح عن المسيحيين! .. هيدا هنري حلو تاني…"
خاص الجديد
باسيل
"الجديد":
جنبلاط
بيرشّح
المسيحيين!
تاني…"
العودة الى الأعلى
مصادر تيار المستقبل لـ "الجديد" حول الأنباء عن لقاء سيجمع الرئيس سعد الحريري بالشرع: أي خبر لم يصدر عن المكتب الإعلامي للمستقبل لا يُعتد به
عبدالله لـ "هنا بيروت": لم أسمع انتقادات حول اتصال الرئيس وليد جنبلاط بالشرع ولكن نحترم أي رأي وعندما يقوم جنبلاط بهكذا إتصال يكون انطلاقاً من "المصلحة الوطنية"
اقرأ ايضا في خاص الجديد
16:37
النائب ميشال ضاهر لـ "الجديد": أحيي فرنجية على موقفه الوطني اليوم الذي استمر بترشحه لرئاسة الجمهورية لمنع "التهريبة" في 9 كانون الثاني
16:37
النائب ميشال ضاهر لـ "الجديد": أحيي فرنجية على موقفه الوطني اليوم الذي استمر بترشحه لرئاسة الجمهورية لمنع "التهريبة" في 9 كانون الثاني
16:24
النائب أديب المسيح لـ "الجديد": يجب ألا يكون هناك ضبابية في مواقفنا بما يتعلق بالملف الرئاسي وجوزيف عون هو الأوفر حظاً برأيي وقد يتم التوافق عليه قبل جلسة كانون الثاني
16:24
النائب أديب المسيح لـ "الجديد": يجب ألا يكون هناك ضبابية في مواقفنا بما يتعلق بالملف الرئاسي وجوزيف عون هو الأوفر حظاً برأيي وقد يتم التوافق عليه قبل جلسة كانون الثاني
16:19
النائب غسان سكاف لـ "الجديد": حسناً فعل اللقاء الديمقراطي ونتوقع من باقي الكتل النيابية أيضاً إعلان أسماء المرشحين الذين يؤيدونهم ويمكننا القول إننا اقتربنا من نهاية قاطعة للفراغ الرئاسي
16:19
النائب غسان سكاف لـ "الجديد": حسناً فعل اللقاء الديمقراطي ونتوقع من باقي الكتل النيابية أيضاً إعلان أسماء المرشحين الذين يؤيدونهم ويمكننا القول إننا اقتربنا من نهاية قاطعة للفراغ الرئاسي
يحدث الآن
خاص الجديد
16:37
النائب ميشال ضاهر لـ "الجديد": أحيي فرنجية على موقفه الوطني اليوم الذي استمر بترشحه لرئاسة الجمهورية لمنع "التهريبة" في 9 كانون الثاني
خاص الجديد
16:24
النائب أديب المسيح لـ "الجديد": يجب ألا يكون هناك ضبابية في مواقفنا بما يتعلق بالملف الرئاسي وجوزيف عون هو الأوفر حظاً برأيي وقد يتم التوافق عليه قبل جلسة كانون الثاني
خاص الجديد
16:19
النائب غسان سكاف لـ "الجديد": حسناً فعل اللقاء الديمقراطي ونتوقع من باقي الكتل النيابية أيضاً إعلان أسماء المرشحين الذين يؤيدونهم ويمكننا القول إننا اقتربنا من نهاية قاطعة للفراغ الرئاسي
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
14:14
فرنجية: أنا مستمر وإذا اتفقنا على إسم آخر في جلسة 9 الشهر فأنا منفتح على ذلك ولكن نريد إسماً "عقد المرحلة" فنحن نسعى لبناء البلد والدولة
11:25
فرنسا: اجتماع في باريس حول سوريا مع الشركاء العرب والأتراك والغربيين في كانون الثاني
2024-12-14
في الولايات المتحدة.. محكمة أميركية ترفض وقف حظر "تيك توك"
12:56
جنبلاط يفتتح الصندوق: "عون رئيساً"!
2024-12-07
بهاء الحريري يوجّه رسالة إلى الشعب السوري
2024-08-17
طهران: إيران مستعدة لنقل الغاز الروسي عبر أراضيها
بالفيديو
بالفيديو
14:24
مقدمة النشرة المسائية 18-12-2024
04:27
"الجديد" في مطار دمشق الدولي .. لمتابعة البث المباشر:
04:06
إطلاق وثيقة سياسية وطنية بعنوان: "لبنان وطن نهائي عربي الهوية".. لمتابعة البث المباشر على الرابط:
2024-12-17
حسن فضل الله : طوفان الأقصى غيّر بالعقلية الاسرائيلية لانها اعتبرت نفسها بمعركة وجودية
2024-12-17
"الصمود إلى ما شاء الله".. النائب حسن فضل الله يكشف كيف منعت المقاومة العدو من التقدم
2024-12-17
النائب حسن فضل الله للجديد: نقر أنه لحقت بلبنان وبالمقاومة خسائر لكن ذلك كان حافزاً كي نتصدى ونواجه
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
03:14
بالفيديو- تفاصيل تشييع السيد نصر الله
محليات
03:14
بالفيديو- تفاصيل تشييع السيد نصر الله
محليات
04:45
بالأرقام.. هكذا سيدفع الحزب التعويضات للمتضررين
محليات
04:45
بالأرقام.. هكذا سيدفع الحزب التعويضات للمتضررين
عربي و دولي
08:16
جثث ورفات مجهولة الهوية في منطقة السيدة زينب!
عربي و دولي
08:16
جثث ورفات مجهولة الهوية في منطقة السيدة زينب!
عربي و دولي
04:32
بالصور- اسرائيليون ينصبون الخيم في مارون الراس
عربي و دولي
04:32
بالصور- اسرائيليون ينصبون الخيم في مارون الراس
محليات
07:30
درويش يوجّه رسالة إلى أهالي الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان: نقف اليوم أمام مرحلة تاريخية فارقة!
محليات
07:30
درويش يوجّه رسالة إلى أهالي الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان: نقف اليوم أمام مرحلة تاريخية فارقة!
محليات
01:34
"الأخبار": قواعد جديدة للعبور على المصنع
محليات
01:34
"الأخبار": قواعد جديدة للعبور على المصنع
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024