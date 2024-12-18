معلومات الجديد: إعلان الديمقراطي ترشيح عون يأتي بعد عودة جنبلاط من باريس ونقله رسالة إلى بري مفادها أن القوات الدولية تدعم وصول قائد الجيش

النائب أديب المسيح لـ "الجديد": يجب ألا يكون هناك ضبابية في مواقفنا بما يتعلق بالملف الرئاسي وجوزيف عون هو الأوفر حظاً برأيي وقد يتم التوافق عليه قبل جلسة كانون الثاني