"زعيم الجبل وراصد الموازين السياسية اختار قصَّ شريط الافتتاح".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

وَضَع وليد جنبلاط الحجرَ الأساس لانتخابِ جوزف عون رئيساً للجمهورية زعيمُ الجبل وراصِدُ الموازينِ السياسيةِ اختارَ قَصَّ شريطِ الافتتاح وتسهيلَ المرورِ العسكري من اليرزة الى بعبدا، وطَرح اسمَ عون الثاني في المَزاد الرئاسي كأولِ مُبادِرٍ الى التسمية ورَأَسَ جنبلاط اجتماعاً لكتلةِ نوابِ اللقاء الديمقراطي مُشرِفاً على البندِ الخامس في البيان، والذي شددت فيه الكتلةُ على ضرورةِ انتخابِ رئيسٍ للجمهورية في جلسة التاسع من كانونَ الثاني المقبل، معلِنةً تأييدَها انتخابَ قائدِ الجيش وجنبلاط القارئُ في الكّفِّ الدولي اختَصرَ ووَفَّر على الآخَرين حَيْرَتَهم وتَرَدُّدَهم