مصادر قوى المعارضة لـ الجديد: لا مشكلة لدينا مع قائد الجيش والبحث جارٍ بيننا

أوساط المعارضة النيابية لـ الجديد: قائد الجيش العماد جوزيف عون مقبولٌ لدينا لكنَّ الظرفَ هو الذي يوصِلُه الى بعبدا وليس رضانا او عدمَ رضانا عليه