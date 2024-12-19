معلومات الجديد: أغلب النواب السنّة يميلون إلى انتخاب قائد الجيش

المتحدث العسكري باسم أنصار الله: سنتعامل مع أي تصعيد إسرائيلي - أميركي على اليمن بتصعيد مماثل

المتحدث العسكري باسم أنصار الله: سنتعامل مع أي تصعيد إسرائيلي - أميركي على اليمن بتصعيد مماثل