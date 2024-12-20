حمدان: سنعلن عن مرشحنا في 8 كانون الثاني

أضاف حمدان في مداخلة عبر قناة الجديد أن "المطلوب أمام الواقع الجديد في سوريا مبادرة الحكومة اللبنانية بالتواصل مع وزارة العدل في الحكومة الإنتقالية السورية الجديدة وملف المفقودين والمعتقلين وُضع على نار حامية إنما يبقى المطلوب متابعته"

كما أشار حمدان إلى أننا "لا زلنا في إطار المناقشة واللقاءات مع المرشحين لرئاسة الجمهورية وفي 8 كانون الثاني سيكون لدينا جواب عن المرشح الذي سنختاره في اليوم التالي" معتبراً أن "عون لديه الكفاءة في إدارة المؤسسة العسكرية أما في الشق السياسي فذلك يحتاج إلى نقاش على مستوى رئاسة الجمهورية"