عضو كتلة الجمهورية القوية النائب نزيه متى لـ "وهلق شو": الشعب اللبناني بأسره كان ينتظر سقوط النظام السوري منذ سنوات وأياً كان الشخص الذي سيحكم سوريا اليوم سيكون حتماً أفضل من الأسد