النائب نزيه متى لـ "وهلق شو": نريد رئيساً "عقد المرحلة" ينقل لبنان إلى بلد فعلي ويضعه على السكة الصحيحة وعلينا أن نتماشى مع التغيّرات الحاصلة

النائب بلال عبدالله لـ "وهلق شو": جميع الكتل السياسية عليها الإلتزام وعدم الخروج من جلسة 9 كانون الثاني أو تعطيلها وتأييدنا لترشيح عون ينطلق من المصلحة الوطنية واللحظة السياسية القائمة ولعدم كسر التوازن في لبنان