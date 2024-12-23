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خاص الجديد
من سيحسم كلمة السرّ الرئاسية؟
2024-12-23 | 14:22
A-
A+
من سيحسم كلمة السرّ الرئاسية؟
دخل الملف الرئاسي في عطلة الأعياد، بظل اتصالات ومشاورات رئاسية مفتوحة، وقد شهد تطورات كبيرة من مختلف الأطراف بالساعات الأخيرة. فلمن تُركت كلمة السرّ؟
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