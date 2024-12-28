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أشرف ريفي لـ #الجديد: السنة ليسوا "متطرفين" ونحن رجال دولة بكل ما للكلمة من معنى
2024-12-28 | 07:45
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أشرف ريفي لـ #الجديد: السنة ليسوا "متطرفين" ونحن رجال دولة بكل ما للكلمة من معنى
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خاص الجديد
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أشرف ريفي لـ #الجديد: نحن ضد المشروع الإيراني وليس ضد "الشيعة" وهم شركاء في الوطن ونحن على تواصل دائم مع الرئيس بري
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