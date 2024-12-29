معلومات الجديد: الموفد الاميركي آموس هوكستين سيصل إلى لبنان بعد الزيارة السعودية ليلتقي الرئيسين بري وميقاتي ويناقش ملفي تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار وملف رئاسة الجمهورية