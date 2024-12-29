حسين أيوب لـ #وهلق_شو: داخلياً لا يستطيع أي طرف لبناني تعطيل الانتخابات الرئاسية والرئيس بري أبلغ الفاتيكان أنه لن يتم تأجيل جلسة 9 كانون ويجب الخروج منها بدخان أبيض