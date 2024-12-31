مصادر الجديد: السفارة السعودية تستأنف العمل القنصلي تدريجياً في لبنان اعتباراً من السنة الجديدة

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خاص الجديد
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السنة
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ما هو أكبر حيوان على اليابسة ؟ شاركونا أجوبتكم بالتعليقات مع هاشتاغ #خلي_عينك_عالجديد وما بتكونوا إلا من الرابحين!
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