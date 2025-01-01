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مصدر نيابي وسطي لـ #الجديد: الخماسية تتعاطى بدقة وحرص مع إسم اللواء الياس البيسري لإبقائه خارج البازار السياسي
2025-01-01 | 12:59
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مصدر نيابي وسطي لـ #الجديد: الخماسية تتعاطى بدقة وحرص مع إسم اللواء الياس البيسري لإبقائه خارج البازار السياسي
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