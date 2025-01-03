الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
13
o
البقاع
6
o
الجنوب
12
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
09:36
بالفيديو - الشرع يلتقي وزيري خارجية فرنسا وألمانيا.. دون مصافحة الأخيرة
05:05
بالفيديو - حسن الدّر: نعم، هناك شعور بالخذلان!
2025-01-02
أثناء استقباله الجنرال الأميركي.. بري: فتحوا الشباك ليسمع صوت MK
2025-01-02
شركة طيران بارزة تمدد تعليق رحلاتها إلى بيروت
2025-01-02
فيديو.. وتفاصيل جديدة بشأن إنفجار سيارة "تسلا"
خاص الجديد
مراسلة الجديد: العدو قام من أماكن توغله داخل بلدة مارون الراس بتمشيط المنطقة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة باتجاه مدينة بنت جبيل وهناك معلومات عن انقطاع الاتصال بالمدعو صادر العشي من سكان المدينة
2025-01-03 | 15:56
A-
A+
مراسلة الجديد: العدو قام من أماكن توغله داخل بلدة مارون الراس بتمشيط المنطقة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة باتجاه مدينة بنت جبيل وهناك معلومات عن انقطاع الاتصال بالمدعو صادر العشي من سكان المدينة
مقالات ذات صلة
الوكالة الوطنية: جنود العدو الاسرائيلي عمدوا من موقعهم في أطراف بلدة مارون الراس إلى إطلاق نيران رشاشاتهم الثقيلة باتجاه مدينة بنت جبيل وبلدتي عيناتا وعيترون
الوكالة الوطنية: قوات العدو الاسرائيلي تقوم بعملية تمشيط لمدينة بنت جبيل بالرشاشات الثقيلة من موقعها عند اطراف بلدة مارون الراس
الوكالة الوطنية: جرافات تابعة لجيش العدو قامت عصر اليوم بجرف مسجد بلدة مارون الراس بالكامل وهو مسجد يقع فوق تلة تشرف على مدينة بنت جبيل
مراسلة الجديد: العدو قام من أماكن توغله داخل بلدة مارون الراس بتمشيط المنطقة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة باتجاه مدينة بنت جبيل وهناك معلومات عن انقطاع الاتصال بالمدعو صادر العشي من سكان المدينة
خاص الجديد
الجديد:
العدو
أماكن
توغله
مارون
الراس
بتمشيط
المنطقة
بالأسلحة
الرشاشة
المتوسطة
باتجاه
مدينة
وهناك
معلومات
انقطاع
الاتصال
بالمدعو
العشي
المدينة
العودة الى الأعلى
معلومات الجديد: قبل ساعة هبطت طائرة إيرانية في مطار بيروت وعلى متنها ديبلوماسي إيراني وقد جرى تفتيش حقيبته الشخصية دون اعتراض
شيرين ابو العز تواجه والدتها لأول مرة وتبحث عن والدها الضائع.. تابعوا حلقة خاصة من "بنات العز " بعد قليل على الجديد
اقرأ ايضا في خاص الجديد
16:45
معلومات الجديد: الوفد السعودي سيزور رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب الليلة بعد لقائه مع بري مباشرة وعدداً من القوى السياسية كما سيتوجه إلى بكركي للقاء البطريرك الراعي
16:45
معلومات الجديد: الوفد السعودي سيزور رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب الليلة بعد لقائه مع بري مباشرة وعدداً من القوى السياسية كما سيتوجه إلى بكركي للقاء البطريرك الراعي
16:39
مراسلة الجديد: حتى الساعة لا يوجد اي مرشح للرئاسة برصيد 65 صوتاً
16:39
مراسلة الجديد: حتى الساعة لا يوجد اي مرشح للرئاسة برصيد 65 صوتاً
15:05
معلومات الجديد: الأمير السعودي يزيد بن فرحان يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري بعيدا عن الإعلام وتستمر زيارته ساعات قليلة وسط إجراءات أمنية مشددة
15:05
معلومات الجديد: الأمير السعودي يزيد بن فرحان يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري بعيدا عن الإعلام وتستمر زيارته ساعات قليلة وسط إجراءات أمنية مشددة
يحدث الآن
خاص الجديد
16:45
معلومات الجديد: الوفد السعودي سيزور رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب الليلة بعد لقائه مع بري مباشرة وعدداً من القوى السياسية كما سيتوجه إلى بكركي للقاء البطريرك الراعي
خاص الجديد
16:39
مراسلة الجديد: حتى الساعة لا يوجد اي مرشح للرئاسة برصيد 65 صوتاً
خاص الجديد
15:56
مراسلة الجديد: العدو قام من أماكن توغله داخل بلدة مارون الراس بتمشيط المنطقة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة باتجاه مدينة بنت جبيل وهناك معلومات عن انقطاع الاتصال بالمدعو صادر العشي من سكان المدينة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-09-16
استخدام جديد للبوتكس..ماذا في التفاصيل؟
2024-12-02
إذاعة النور تنعي الشهيد علي حسن عاشور
07:25
توقف الاشتباكات في منطقة معربون بين الجيش اللبناني والمسلحين السوريين والتي أسفرت عن إصابة عدد من المسلحين الذين أُجبروا على التراجع فيما بقي المعبر غير الشرعي مغلقاً
2024-06-08
ما حقيقة وفاة وفاء موصللي بعد تعرضها لأزمة قلبية؟
2024-10-10
ديفيد تريزيجيه في المحكمة متهماً من شريكته
2024-06-01
الصورة الأولى للأميرة رجوة وهي في مراحل متقدمة من الحمل
بالفيديو
بالفيديو
13:13
مقدمة النشرة المسائية 03-01-2025
10:10
هنا بيروت - مروان شربل - 3-1-2025
08:55
بعد وصول طائرة إيرانية ثانية.. مولوي للجديد: فتشنا الطائرة دون اعتراض
2025-01-02
مقدمة النشرة المسائية 2-1-2025
2025-01-02
وزير الدفاع السعودي عن لقائه بوزيري الدفاع والخارجية السوريين: آن الأوان أن تستقر سوريا وتنهض
2025-01-02
مقدمة النشرة المسائية 02-01-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
07:18
"محرقة للبنان".. المفتي الجعفري قبلان يعلق بشأن المطار!
محليات
07:18
"محرقة للبنان".. المفتي الجعفري قبلان يعلق بشأن المطار!
عربي و دولي
01:25
إيران توّضح ولبنان يتخذ قراراً بشأن "الحقيبتين" في مطار بيروت
عربي و دولي
01:25
إيران توّضح ولبنان يتخذ قراراً بشأن "الحقيبتين" في مطار بيروت
عربي و دولي
06:20
بيان للجيش اللبناني بشأن الاشتباك المسلح عند الحدود
عربي و دولي
06:20
بيان للجيش اللبناني بشأن الاشتباك المسلح عند الحدود
محليات
04:38
منع اللبنانيين من دخول سوريا إلا لمن لديهم إقامة فيها
محليات
04:38
منع اللبنانيين من دخول سوريا إلا لمن لديهم إقامة فيها
محليات
09:16
قتيل وجريحان في قانا.. ما القصة؟
محليات
09:16
قتيل وجريحان في قانا.. ما القصة؟
محليات
09:05
رئيس اللجنة المراقبة لقرار وقف النار زار الخيام.. هذا ما أعلنته السفارة الأميركية!
محليات
09:05
رئيس اللجنة المراقبة لقرار وقف النار زار الخيام.. هذا ما أعلنته السفارة الأميركية!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025