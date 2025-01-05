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هذه هي الشروط الجديدة لدخول اللبنانيين الى سوريا!
خاص الجديد
منيمنة لـ هنا بيروت: هناك مستوى من انعدام الثقة بين المكونات اللبنانية وعلى جميع اللبنانيين خلق سياسة لحماية البلد والالتزام بها
2025-01-05 | 08:39
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منيمنة لـ هنا بيروت: هناك مستوى من انعدام الثقة بين المكونات اللبنانية وعلى جميع اللبنانيين خلق سياسة لحماية البلد والالتزام بها
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منيمنة لـ هنا بيروت: هناك مستوى من انعدام الثقة بين المكونات اللبنانية وعلى جميع اللبنانيين خلق سياسة لحماية البلد والالتزام بها
خاص الجديد
بيروت:
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النائب مارك ضو للجديد: الاجتماع مع الوفد السعودي كان مثمرًا وإيجابيًا والاهتمام السعودي عاد وهو ليس فقط بالملف الرئاسي إنما بملفات عدة
"مشاوراتٌ رئاسيةٌ مزوَّدةٌ بكاتِمِ صوتٍ إعلامي".. إليكم مقدمة النشرة المسائية
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النائب ابراهيم منيمنة: نحن ضد أي تعديل دستوري ولكن...
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بيان توضيحي من قناة الجديد بشأن حلقة "ميني مافيا"
صدر عن "قناة الجديد" البيان التوضيحي التالي:
09:08
بيان توضيحي من قناة الجديد بشأن حلقة "ميني مافيا"
صدر عن "قناة الجديد" البيان التوضيحي التالي:
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2024-10-10
بالفيديو - مشاهد حصرية لقناة الجديد من مكان الغارة في النويري
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مراسل الجديد: تفجيرات ينفذها جنود العدو في شيحين في القطاع الغربي جنوب لبنان وتبين ان لا تفجيرات في بلدة الطيبة بل الأصوات التي سمعت ناتجة عن القاء الجنود قنابل اثناء توغلهم في ساحة البلدة
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وفيق صفا: حزب الله لم ولن يهزم وهو كما قال السيد حسن نصر الله خلق وعلى جبينه النصر وهو أقوى من الحديد وأقوى مما كان
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مصادر الجديد: الجيش اللبناني لم يتلقَ إشعارًا رسميًا بتمديد الهدنة مع العدو الإسرائيلي بإنتظار وصول هوكستين للبنان
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بعد كلامه عن جعجع.. أيوب لصفا: تأدب!
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بعد مرور 100 يوم على استشهاد السيد نصر الله.. وفيق صفا يزور موقع اغتياله
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بعد مرور 100 يوم على استشهاد السيد نصر الله.. مراسلة الجديد تنقل الاجواء من الضاحية الجنوبية
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