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2025-01-05 | 14:52
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جان عزيز لـ وهلق شو: هوكستين سيزكي غداً موقف المملكة ولا أستبعد زيارة سعودية ثانية قبل جلسة 9 كانون الثاني
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جان عزيز لـ وهلق شو: هوكستين سيزكي غداً موقف المملكة ولا أستبعد زيارة سعودية ثانية قبل جلسة 9 كانون الثاني
خاص الجديد
محليات
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الثاني
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النائب مارك ضو للجديد: الاجتماع مع الوفد السعودي كان مثمرًا وإيجابيًا والاهتمام السعودي عاد وهو ليس فقط بالملف الرئاسي إنما بملفات عدة
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